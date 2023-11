Valle del Peschiera due volte in vantaggio a Monterotondo cede nel finale: 4-2. Pezzotti: «Peccato»

RIETI - Il Valle del Peschiera ci crede per 60’ ma alla fine passa il Monterotondo 1935: al Cecconi termina 4-2. Reatini beffati nel finale.

Il primo tempo

Mister Pezzotti per un match ad alto livello di intensità mette dentro la stessa formazione scesa in campo contro il Fiano Romano. Solo una variante, Della Penna al posto di Ousmane.

Primo tempo a tinte reatine. Gli ospiti non rischiano nulla anzi sono più pericolosi dei padroni di casa con il possesso palla e dai corner. Intorno al 22’ azione manovrata: Caldentey avanza, salta la prima linea di pressione, appoggia per Tunkara che apre per Floridi, dalla fascia destra cross in mezzo per Colangeli che non perdona ed è 0-1. Nei restanti minuti nulla da registrare.

La ripresa

Succede molto di più nella ripresa. Dall’intervallo tornano più convinti i padroni di casa che rimettono la gara in equilibrio. Dieci minuti più tardi i reatini si procurano un rigore. Dal dischetto bomber Colangeli fa 1-2. Il gol non smuove gli animi degli ospiti che si fanno recuperare ancora una volta.

Il gol del pari fa crollare il Vdp che al 45’ incassa il terzo e nel recupero il poker.

Le dichiarazioni

«Siamo venuti qui facendo la nostra partita, andando per di più due volte in vantaggio - dice mister Lorenzo Pezzotti - Nel finale abbiamo peccato forse un po' di esperienza e loro sono usciti fuori con le individualità. Abbiamo subito due gol nei cinque minuti finali. Non ho nulla da rimproverare, c'è un po' di amaro in bocca ma continuiamo ad allenarci».

Il tabellino

Monterotondo 1935: Anedda, Bellagamba, Maresca, Blandino, Palmieri, Barbetti, Lomanto, Balestra,Tornatore, Teodori, Bello. A disp. Antonucci, Biasetti, Bornivelli, Petrocchi, Bizzarri, Sandini, Stillo, Motzo, Cirulli. All. Cristiano di Loreto

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campanelli, Caldentey, Colasanti, Cianetti, Tunkara, Della Penna, Floridi, Colangeli, Novelli. A disp. Colasi, Cesaretti, Fasciolo, Ousmane, Sgavicchia, Fusacchia, Razzano, Cenfi, Aguzzi. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Di Folca di Frosinone (Curcio e Caringi)