Valle del Velino: la musica del saggio natalizio per augurare buone feste

RIETI - Grande successo per il concerto di Natale dell’Istituto comprensivo Valle del Velino, in programma ieri nella cattedrale di Santa Maria del Popolo a Cittaducale.

I plessi del comune capoluogo e della frazione di Santa Rufina hanno lavorato intensamente, nei mesi scorsi per allestire lo spettacolo, definito dalla dirigente scolastica Anna Canestrella “Una bellissima esperienza di continuità tra due plessi distanti che, grazie alla voglia di stare insieme, sono riusciti a presentare un concerto emozionante”.

La prima parte del concerto ha visto al centro brani orchestrali, alla seconda parte hanno preso parte i cori, protagonisti gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado. Molti erano i ragazzi della scuola che, pur non frequentando la classe di strumento, si sono esibiti con successo come apprezzati coristi.

Dai più celebri brani natalizi come Feliz Navidad e Adeste Fideles, passando per Jingle Bell Rock e Last Christmas ai classici Over the raimbow e Amazing grace, fino al repertorio di Mozart con la danza tedesca n. 3.

Ringraziando le autorità presenti e il parroco don Sergio per l’ospitalità, gli organizzatori hanno sottolineato come nel periodo delle prove, gli studenti si siano progressivamente impadroniti della musica che stavano suonando.

«Ci avete regalato un momento magico – ha aggiunto la Dirigente Scolastica – Ho apprezzato il livello altissimo ed il merito è vostro e insieme dei docenti.

Ho visto in voi una grande passione. Trovare una passione e coltivarla è un grande regalo, quando si fanno le cose in questo modo tutto è più semplice e bello. Il ringraziamento è anche per i genitori dei due plessi e per le autorità, che non fanno mai mancare la loro collaborazione e questo è un altro importante aspetto della comunità».

La vice preside Matilde Serafini ha ringraziato tutti i docenti impegnati nell’esibizione, coordinati da Fabiola Tranquilli, Arturo Valente, Emanuele Ciogli, Tiziana Frattali, Cristina Micheli ed Ettore Rivarola.

«La musica ha questo potere di farci sentire parte di una comunità – ha concluso rivolta agli studenti l’assessore alla scuola di Cittaducale Veronica Sequino - Vi auguro di continuare a vivere questo sogno».