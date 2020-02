Ultimo aggiornamento: 11:55

RIETI - Un girone di ritorno da urlo per la 2B Control Trapani, prossima avversaria della Zeus Npc Rieti, con 8 vittorie nelle ultime 11 uscite. Nonostante lo scivolone interno rimediato contro Bergamo, la compagine di Parente ha mantenuta la quinta posizione e domenica 23 febbraio farà visita ad una Zeus Npc, che anche stavolta proverà ad aggrapparsi al fortino del PalaSojourner, dove ormai festeggia da sette turni consecutivi.Ma il rendimento esterno di Renzi e compagni non è da sottovalutare, con i granata che nelle ultime due uscite lontani dal PalaIlio hanno superato Casale e Latina. Sul roster nulla da dire, il potenziale tra le mani di Parente è importante, con un quintetto di primissima fascia, dove a far voce grossa c'è LaMarshall Corbett: capocannoniere dell'intero girone Ovest con 21.0 punti di media, è alle prese con una grande stagione e se è in giornata, inutile dirlo, può essere devastante.Il faro è Corbett, ma con lui c'è un parco giocatori di notevole calatura: l'approdo di Palermo è stato importante per gli equilibri del gioco e al fianco della point guard americana anche l'ex Legnano sa esaltarsi. Completano il quintetto i validi Spizzichini, Goins e il veterano Renzi, che conosce a memoria questo campionato ed è un cliente difficile per qualsiasi lungo. Roster corto quello trapanese, che in panchina può disporre degli under Dosen, Ceperano e l'ex Bonacini, alla prima da avversario a Rieti, più spazio invece per l'esterno Mollura e Nwohuocha, back up tra i lunghi.