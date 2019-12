COSI' IN CAMPO

2B Control Trapani

Zeus Energy Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Un'altra trasferta lunga da affrontare per la Zeus Npc, partita questa mattina, 7 dicembre, alla volta di Trapani, dove domani affronterà i padroni di casa della 2B Control, decimi con 10 punti in classifica. La sconfitta di Agrigento è ormai alle spalle, Rossi domani potrà contare su un Pastore in più e spera in un'altra giornata al top di Elijah Brown, autore nell'ultima uscita di 32 punti.In un campionato così equilibrato la compagine di Parente rappresenta più che mai un'insidia da tener d'occhio: finora bene solo a fasi alterne, Trapani è stata comunque in grado di battere Casale al PalaIlio ed espugnare Agrigento, ora la speranza di trovare la giusta continuità grazie anche all'innesto di Palermo, in campo nella vittoria di Bergamo. Il nuovo arrivato Palermo a Trapani ha ritrovato Corbett, già compagni a Montegranaro nella scorsa stagione, in maglia granata viaggia a 20.5 punti di media. Da non sottovalutare il rendimento del giovane Goins, rookie approdato in estate alla corte di Parente, è in crescita e nei successi della 2B Control è sempre stato decisivo.Non pecca neanche in fatto d'esperienza il roster granata: Spizzichini e Renzi conoscono a memoria il campionato, inoltre il capitano granato è un avversario tosto per chiunque e in grado sempre di dare il proprio contributo, proprio per questo in sponda Npc Vildera dovrà reggere bene il confronto. L'unico ex della sfida sarà Federico Bonacini, in maglia Npc nella passata stagione, da quest'estate a Trapani.Alessandro Rossi presenta così la sfida: «Sarà un'altra trasferta lunga, giochiamo contro una squadra di alto livello che in settimana ha compiuto una scelta coraggiosa, cambiando equilibri nel proprio roster, prendendo Palermo e sostituendo Amici. Da questa mossa avranno ritrovato energie ed entusiasmo per giocare una grande partita, vengono da una vittoria importante a Bergamo e noi dobbiamo farci trovare pronti: sapendo che si tratta di una partita difficile, dobbiamo fornire una prestazione più consistente sui due lati del campo, rispetto a quello che non abbiamo fatto per larghi tratti ad Agrigento».Il tecnico di Trapani, Daniele Parente: «Ci siamo allenati molto bene questa settimana. La qualità del lavoro è stata buona, c’è stata la disponibilità di tutti ad inserire un giocatore nuovo. Rieti ha un roster con un giusto mix di giocatori esperti e giovani, ha punti di riferimento in attacco ben precisi ma ha un paio di giocatori che possono rompere gli schemi. Palermo chiaramente deve ancora entrare nei meccanismi di squadra ma sta avendo un approccio agli allenamenti ottimale e siamo sicuri che ci darà una grossa mano. Dobbiamo ritornare a vincere in casa, bisogna ritrovare equilibrio e tornare a fare le nostre cose con la consapevolezza che ogni partita sarà difficile ma che dobbiamo trarre entusiasmo dall’apporto del pubblico. Amici e Palermo sono due giocatori completamente diversi, perderemo qualcosa in atletismo e difesa ma ne guadagneremo sulle letture offensive, è una scelta che ci farà cambiare modo di giocare ma che andava fatta».: 2 Goins, 3 Basciano, 5 Renzi, 6 Dosen, 7 Spizzichini, 8 Ceparano, 18 Mollura, 21 Corbett, 24 Palermo, 25 Nwohuocha, 32 Bonacini. All. Parente: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Wassermann (Ts), Patti (Pe) e Praticò (Rc)Scafati - BiellaTreviglio - Ebk RomaTrapani - RietiTortona - LatinaNapoli - AgrigentoOrlandina - BergamoCasale - TorinoBiella 18Casale 16Agrigento 14Latina 14Torino 14Treviglio 12Tortona 12Rieti 12Napoli 10Trapani 10Scafati 8Ebk Roma 6Bergamo 4Orlandina 4