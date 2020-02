TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO 35-36

PRIMO QUARTO 21-16

COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

2B Control Trapani

Arbitri

RIETI - Nel fortino del PalaSojourner la Zeus Npc ospita la 2B Control Trapani per consolidare la zona playoff.7’: Ancora Vildera, già 23 i suoi punti personali e il palazzo è ai suoi piedi. Liberi di Cannon e la Zeus vola sul +12, massimo vantaggio. Trapani trova il break, Palermo è preciso dalla lunga distanza e gli ospiti accorciano, siamo sul 48-41.3’: Al via la ripresa ed è di Cannon il guizzo che rispedisce la Zeus avanti. Avvio di terza frazione sotto il segno di Giovanni Vildera: 4 punti consecutivi e +5 Zeus. Primi punti anche per Raffa, la Zeus guida 43-36.10’: Si sblocca su azione Cannon, mente la 2B Control continua ad aggrapparsi a Renzi, che riporta i suoi in parità. Tripla di Palermo, per Rieti va a segno Stefanelli allo scadere e il primo tempo termina 35-36.7’: Rieti rimette le mani avanti: tripla di Passera e libero di Cannon, +4 Npc a metà secondo quarto. Vildera questa sera è un fattore e continua a metterla dentro, Trapani però si aggrappa al talento del suo capitano, Andrea Renzi, che mantiene i suoi in corsa, siamo sul 31-28.3’: Rossi inserisce Zucca in avvio di secondo quarto, Trapani firma subito un 5-0 di parziale e il tecnico reatino chiama immediatamente il time out. È sempre il capitano a svegliare i suoi, ma Corbett punisce di nuovo Rieti, siamo sul 23-23.10’: Rossi lancia in campo anche Stefanelli, ma è ancora Vildera a prendersi la scena: già 11 i suoi punti questa sera, bomba anche di Stefanelli e Rieti vola sul +8. Bonacini allo scadere e la Zeus chiude sul 21-16 la prima frazione.7’: La prima tripla di marca reatina, ha la firma di Marco Passera, arriva subito la risposta di Palermo, ed è +4. I primi punti del match di Filoni e i liberi di Passera portano la Zeus in parità. È dominante il lavoro di Vildera in vernice: gioco da 3 punti del capitano e Zeus avanti, siamo 16-13.3’: Ancora out Stefanelli, Rossi tra gli esterni schiera Filoni in quintetto, ingenuo a commettere il primo fallo dopo pochi secondi. Corbett e Renzi entrano subito in gara, Mollura è reattivo a rimbalzo e Trapani firma un immediato 6-0. È capitan Vildera ad accorciare le distanze, siamo sul 4-8.: 1 Stefanelli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 95 Fornara, 98 Buccini. All. Rossi: 2 Goins, 5 Renzi, 6 Dosen, 7 Spizzichini, 8 Ceperano, 15 Lamia, 18 Mollura, 21 Corbett, 24 Palermo, 25 Nwouocha, 32 Bonacini. All. Parente: Tirozzi (Bo), Morassutti (Ss) e Miniati (Fi).