COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

2B Control Trapani

Arbitri

ALTRE GARE, XII RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra le mura amiche del PalaSojourner, la Zeus Npc ospita Trapani e va a caccia dell'ottavo successo interno consecutivo. Penultimo incrocio della stagione regolare per la compagine di Rossi, che tenterà di sfruttare ancora una volta il fattore campo per ipotecare un buon posizionamento in vista della fase ad orologio, ma di fronte c'è la temibile 2B Control: vera rivelazione del girone di ritorno, è reduce dal passo falso interno contro Bergamo, che non deve però trarre in inganno.Infatti il coach Parente, un percorso analogo ad Alessandro Rossi sulla panchina trapanese, può disporre delle armi migliori per fronteggiare questa Npc: Renzi è un cliente tosto per qualsiasi lungo e poi c'è il capocannoniere Corbett, vera macchina da guerra della serie A2, nella classifica marcatori è davanti proprio al reatino Cannon. Alla Npc è richiesta l'ennesima prova di sacrificio e carattere, anche perchè l'emergenza infortuni non si è placata: il lungo stop di Fumagalli rappresenta comunque una rotazione in meno nello scacchiere di Rossi, che ha già sciolto le riserve sulle condizioni di Stefanelli, che con ogni probabilità non sarà nuovamente della partita. Dunque anche domani la Zeus è attesa da una nuova battaglia, un altro crocevia nel cammino di Vildera e compagni, pronti a giocarsi una buona fetta delle proprie sorti stagionali: anche perché nel prossimo weekend si va a Casale e lì sarà ancora più difficile, poi un turno di riposo fissato con l'avvento della Coppa Italia, prima dell'inizio della seconda fase.Alessandro Rossi, tecnico della Zeus Npc:«Non siamo ancora nel nostro momento migliore della stagione, dal punto di vista fisico e della salute. Ma così come abbiamo fatto domenica, tutte le squadre compattandosi possono provare a far fronte alle difficoltà, che vanno combattute con coraggio, personalità e voglia di difendere la nostra classifica. Noi in questa fase stiamo cercando di aggrapparci alle nostre possibilità di mantenere questa ottima classifica che già abbiamo. Giochiamo con una squadra di estrema salute, esperta nel quintetto e che abbina una panchina di energia, dove ognuno riesce a dare il proprio contributo e credo che questo mix sia stato per loro molto funzionale. La partita ci pone di fronte a tante problematiche tecniche e speriamo di ritrovare ancora una volta una prestazione concreta, di disciplina e attenzione, sostenuti da un pubblico numeroso e caldo».Daniele Parente, tecnico della 2B Control Trapani dopo il ko con Bergamo : «La verità sta sempre nel mezzo, siamo un po' in calo fisicamente dopo due mesi ottimi e con risultati ben oltre le aspettative, ma sono soddisfatto di quanto fatto sinora - ammette coach Parente, fratello dell'ex Npc Davide, anche per lui una carriera gloriosa tra Livorno, Bologna, Brindisi e Torino - Non puoi tenere quei ritmi per così tanto tempo, siamo una squadra corta e contro Bergamo, che è più viva che mai, gli avversari sono stati più bravi di noi e gli vanno attribuiti i giusti meriti. Mi aspetto una partita dura e di livello, in un campo difficile per tradizione e contro una squadra rinnovata rispetto all'andata: con Raffa, Passera e Pastore gioca di corsa, Cannon è un top player, Vildera è importante per la categoria e mi piace anche Filoni. Domenica ho visto la partita e battere Agrigento in quel modo posso garantirvi che non è da tutti».: 1 Stefanelli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli, 98 Fornara, 99 Buccini. All. Rossi: 2 Goins, 5 Renzi, 6 Dosen, 7 Spizzichini, 8 Ceperano, 18 Mollura, 21 Corbett, 24 Palermo, 25 Nwouocha, 32 Bonacini. All. Parente: Tirozzi (Bo), Morassutti (Ss) e Miniati (Fi).Torino - CasaleAgrigento - NapoliLatina - TortonaBiella - ScafatiBergamo - Capo D'OrlandoRoma - TreviglioTorino 34Casale Monferrato 32Agrigento 30Biella, Trapani e Treviglio 28Rieti e Napoli 26Tortona 24Scafati 22Latina 20Orlandina e Roma 14Bergamo 10