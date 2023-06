Torri in Sabina, torna sabato la Festa delle Cantine

RIETI - Tradizionale appuntamento nel borgo medioevale di Torri in Sabina per ‘La festa delle cantine’ in programma sabato 1 luglio 2023 dalle ore 19.

Arrivata alla 26esima edizione la festa delle cantine è forse l’appuntamento estivo più atteso in tutto il Lazio in cui sarà possibile riscoprire i profumi, i sapori e le diversità della gastronomia tipica sabina.

"Torna a Rivivere” nasce nel 1995 da un’idea di Alessio Bonifazi ex sindaco di Torri in Sabina scomparso prematuramente a soli 46 anni, che volle attraverso un itinerario gastronomico far riscoprire le antiche tradizioni del luogo. Quest’anno lo ‘spirito’ di Bonifazi rivive maggiormente grazie a Bianca la figlia primogenita eletta Presidente della nuova Proloco costituitasi solo da qualche mese.

«La vera forza della festa delle cantine - spiega Bianca - nasce dalla capacità con cui mio padre era riuscito a creare entusiasmo nel popolo, coinvolgendolo nella realizzazione dell’evento, motivo per cui ancora oggi dopo 28 anni c’è l’impegno di tutti, dai più piccoli ai più grandi, per la buona riuscita della festa. Potrei definirlo il “compleanno” di Torri. Per me è un orgoglio esordire con l’organizzazione di questa festa insieme al mio gruppo composto da 17 persone, uomini e donne di età di età compresa tra i 20 e i 70 anni, volontari pronti a mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze per la comunità.

Siamo pronti ed emozionati»

Torri in Sabina da sempre è una terra profondamente legata alle tradizioni contadine ed ai prodotti tipici. La sera di sabato nel centro storico e nei vicoli del paese oltre alla degustazione dei prodotti locali non mancheranno gli intrattenimenti musicali itineranti di gruppi folkloristici. Saranno ben 9 le cantine e due le osterie che daranno la possibilità di assapoare le specialità del piccolo comune torrese. Dalla pasta all’uovo, alle pizze fritte, passando per le salsicce, ai fagioli con le cotiche, dolci e frutta, il tutto accompagnato da straordinari vini bianchi e rossi, la festa delle cantine quest’anno si prospetta davvero una serata indimenticabile. E soprattutto imperdibile. Il comune, la nuova proloco e tutta la comunità torrese vi aspettano dunque, il primo luglio, per farvi conoscere, apprezzare ed innomorare della Festa delle Cantine che mai come quest’anno vive ricordo del Sindaco Bonifazi ideatore e fondatore di questa iniziativa, la cui presenza siamo certi sarà percepita da tutti coloro che hanno avuto il grande onore e privilegio di conoscerlo ed apprezzarlo