E' già tempo di verdetti al Torneo della Befana, tra oggi (4 gennaio) e domani infatti c'è la fase finale della manifestazione.



Ieri, 3 gennaio, a far voce grossa nel torneo degli Aquilotti 2010 è stata Vienna, mentre negli Aquilotti 2009 due successi per Castel Fiorentino e addirittura tre le vittorie per l'Olimpia Roma. Tra gli Esordienti 2008, si sono distinti Pino Dragons Firenze e Olimpia Roma, mentre nell'under 13 arriva il bis per il Nuovo Basket Aquilano e Desio. Nell'Under 14 dilaga il Progetto Roma, ottima anche la seconda giornata dell'Olimpia Roma. Nel ricco programma dell'U14 di oggi, al PalaSojourner c'è il derby reatino tra La Foresta e Npc Willie. Nel femminile non perdono colpi le Stars Milano, positivo anche il cammino della Npc Willie e Terni. Infine il torneo U15: Desio manda al tappeto Rieti e Fonte Nuova, replicano la Tiber e l'Olimpia, che con due successi tengono testa ai lombardi.

RISULTATI II GIORNATA

Aquilotti 2010

Willie 2011 - Elite 6-18

Team Up - Willie Cel. 10-14

Vienna - Willie Ama. 18-6

Uisp - Atomika 6-18

Uisp - Vienna 6-18

Uisp - Willie Ama 16-8

Aquilotti 2009

Pesaro - C.Fiorentino 8-16

S.Saturnino - Team Up 8-16

C.Fiorentino - Anzio 18-6

Pesaro - S.Saturnino 14-10

Olimpia Roma - Esquilino 14-10

Futura - Esquilino 13-11

Willie 2009 - Smg Latina 14-10

Olimpia Roma - Futura 13-11

Esquilino - Smg Latina 17-7

Willie 2009 - Olimpia Roma 55-56

Esordienti 2008

C. Fiorentino - Soepa 80-4

Perugia - Soepa 41-12

Uisp Roma - Palocco 29-21

Pino Dragons Firenze - Uisp Roma 59-7

Pino Dragons Firenze - Palocco 50-11

San Paolo - Nuoro 32-44

Olimpia Roma - San Paolo 53-17

Olimpia Roma - Nuoro 62-12

Elite - Alfa Omega 34-27

Latina Bk - Hsc 18-44

Vienna - Latina Bk 63-29

Under 13

Nb L'Aquila - Stella Azzurra 81-48

Nb L'Aquila - Magic Chieti 66-34

Magic Chieti - Stella Azzurra 41-49

Pomezia - C. Fiorentino Blu 24-73

Sabina - Desio 12-92

Pomezia - Sabina 36-35

Desio - C.Fiorentino 80-66

San Paolo - Vienna 34-52

Willie Celeste - C.Fiorentino Giallo 51-83

Vienna - Willie Ama 64-25

Under 14

Hsc Palocco - Tiber 64-53

Tiber - Nb L'Aquila 38-39

Olimpia Roma - Elite 62-27

Vienna - Olimpia Roma 45-63

Progetto Roma - Bk Club La Foresta 72-33

Progetto Roma - Leoncino Mestre 79-31

Npc Willie - Romana 57-58

Romana - Reggello 42-74

Under 14 femminile

Npc Willie - C.Fiorentin0 43-26

Roseto - Terni 23-53

Terni - C.Fiorentino 45-38

Npc Willie - Roseto 44-22

Uisp Roma - Stars Milano 36-52

Elite - Frecce Romane 50-59

Elite-Uisp 46-54

Stars Milano - Frecce Romane 76-44

Uisp - Frecce Romane 54-59

Under 15

Desio - NpcW Silver 99-18

Nuoro - Fonte Nuova 66-79

Fonte Nuova - Desio 27-87

Olimpia Roma - Uisp 90-44

Progetto Roma - Uisp 43-48

Progetto Roma - Olimpia Roma 32-67

Chieti - Tiber 58-61

Tiber - Lugano 78-65

NpcW Gold - Trapani 103 - 59

PROGRAMMA III GIORNATA

Aquilotti 2010

Uisp - Willie ore 12.00 Geometri

Elite-Willie Ama. ore 13.45 Geometri

Willie Cel. - At. Spoleto ore 14.45 Ricci

Team Up - Vienna ore 16.00 Ricci

Aquilotti 2009

Anzio - S.Saturnino ore 8.45 Geometri

Pesaro - Team Up ore 10.15 Ricci

Smg Latina - Olimpia Roma ore 8.45 Ricci

Willie - Esquilino ore 10.15 Geometri

Esordienti 2008

Ebk - Soepa ore 8.30 Gudini

Uisp - San Paolo ore 8.30 PalaRufina

Willie - Latina ore 8.30 Scientifico

Nuoro - Palocco ore 10.00 Scientifico

Monterotondo - Perugia ore 11.30 Scientifico

Olimpia - Vienna ore 11.30 Gudini

Willie Cel. - Alfa Omega ore 11.45 PalaWillie

C.Fiorentino - Hsc ore 11.45 PalaRufina

Firenze - Elite ore 13.15 PalaWillie

Ebk - Uisp ore 14.00 Scientifico

Latina - San Paolo ore 14.00 Gudini

Soepa - Willie Ama. ore 15.30 Scientifico

Monterotondo - Palocco ore 17.00 Scientifico

Perugia - Nuoro ore 18.30 Scientifico

Under 13

Magic Chieti - Willie Ama ore 8.30 PalaCordoni

Stella Azzurra - C. Fiorentino B. ore 10.00 PalaRufina

San Paolo - Willie Cel. ore 10.00 Gudini

Pomezia - Mentana ore 10.15 PalaWillie

Stella Azzurra - Willie Cel. ore 14.45 PalaWillie

C.Fiorentino B. - San Paolo ore 15.30 Gudini

L'Aquila - Desio ore 15.30 PalaNpc

Vienna - C.Fiorentino G. ore 16.30 PalaWillie

Sabina City - Mentana ore 17.30 PalaRufina

Magic Chieti - Pomezia ore 19.00 PalaRufina

Under 14

Olimpia - Mestre ore 8.30 PalaNpc

Hsc - Romana ore 10.15 PalaCordoni

Progetto Roma - Vienna ore 10.15 PalaNpc

La Foresta Rieti - Npc Willie ore 10.30 PalaSojourner

Tiber - Elite ore 10.30 Contigliano

Reggello - L'Aquila ore 12.00 PalaNpc

Tiber - Npc Willie ore 14.00 Contigliano

Vienna - La Foresta ore 16.00 PalaSojourner

Under 14 femminile

Uisp - Roseto ore 14.00 PalaRufina

C.Fiorentino - Elite ore 15.45 PalaRufina

Stars Milano - Terni ore 15.45 Contigliano

Npc Willie - Olimpia Frecce Romane ore 17.30 Contigliano

Under 15

Lugano - Npc Willie S ore 8.30 PalaWillie

Nuoro - Progetto Roma ore 8.45 Contigliano

Npc Willie G - Fonte Nuova ore 12.00 PalaCordoni

Tiber - Uisp ore 12.15 Contigliano

Desio - Trapani ore 12.30 PalaSojourner

Olimpia Roma - Chieti ore 13.45 PalaNpc

Progetto Roma - Blu Bk Spoleto ore 14.00 PalaCordoni

Nuoro - Lugano ore 14.15 PalaSojourner

