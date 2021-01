Stimigliano, la Befana accoglie i bambini della scuola dell'infanzia al drive-in

RIETI - A spezzare la tensione portando un raggio di sole in una giornata grigia ci ha pensato la Befana che a ha accolto i bambini della scuola dell’infanzia di Stimigliano Scalo al drive-in. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Gilardi.

“Oggi – dichiara il primo cittadino - sotto la pioggia battente ad aspettare i bambini oltre agli operatori della Asl che ringrazio veramente di cuore c’era anche la Befana. L'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco ha invitato la Befana che consegnando una calza a ogni bambino ha reso la giornata meno pesante ai nostri cuccioli. Penso che una giornata così uggiosa erano anni che non capitava a Stimigliano. Siamo tornati a casa zuppi ma soddisfatti soprattutto per aver evitato il viaggio a Rieti ai bambini di 3 anni”. Anche i docenti della scuola dell’infanzia sono stati sottoposti a tampone insieme ai piccoli, che al momento non presentano sintomi. Lo screening si è reso necessario a seguito di un positivo del personale Ata al 23 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA