Campolo non fa drammi per il ko di Campobasso: «Abbiamo capito chi è il padrone del campionato»

RIETI - «Abbiamo capito chi è il padrone del campionato», dichiara senza mezzi termini il mister del Rieti Stefano Campolo dopo il pesante ko (4-1) subito a Campobasso. Il tecnico amarantoceleste non si nasconde dietro a un dito e fa i complimenti alla squadra avversaria.

«Loro sono stati nettamente superiori - afferma il tecnico l'allenatore del Rieti al termine del match sulla pagina facebook del club - per cui dobbiamo pensare ad andare avanti. È importante archiviare immediatamente il tutto e lavorare duramente nel quotidiano come facciamo dall'estate. Serve andare avanti nel nostro percorso con la massima umiltà e voglia di migliorarci. Abbiamo tanti limiti, sia tecnici che tattici e caratteriali - poi aggiunge - Ho fatto i complimenti alla squadra avversaria, dai calciatori allo staff. Prepareremo la prossima partita come abbiamo fatto con le altre, tranquilli e a testa alta, sempre».

E domenica sarà un'altra sfida di alta quota visto che a Rieti arriverà il Castelnuovo Vomano: battere gli abruzzesi per scavalcarli in classifica sperando anche in qualche passo falso di Campobasso e Notaresco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA