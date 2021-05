Rieti, malore per un escursionista: intervento del Soccorso Alpino

RIETI - Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nel pomeriggio di ieri sul Monte Navegna, per prestare soccorso a un escursionista.



L'uomo, di 44 anni e residente a Marino, era impegnato in un'escursione con due amici quando ha accusato forti dolori al petto e un'accelerazione anomala del ritmo cardiaco. Sul posto è giunta un'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il team sanitario e il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico -Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'uomo è stato raggiunto dai soccorsi, stabilizzato, imbarellato ed elitrasportato all'ospedale di Rieti.



In zona, pronte a intervenire via terra, anche due squadre del Soccorso Alpino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA