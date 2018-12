IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Giramondo Spoleto

Parziali

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Continua l'ottimo periodo di forma la Npc Fara in Sabina, vittoriosa al PalaSport di Passo Corese, 69-62, contro la Giramondo Spoleto. Per l'Elfa è il terzo successo consecutivo, che permette agli uomini di coach Colantoni di confermarsi in zona playoff.Nonostante le assenze di Pretto e Godoy, la formazione farense riesce a conquistare i due punti, in un match equilibrato, risolto nelle battute finali, grazie ai canestri decisivi di Cernic e Meschini, dopo che gli ospiti ad un minuto dalla fine si erano portati sul meno uno. Ottima la prova di Cernic, autore di 24 punti, chiudono in doppia cifra anche Salomone e Meschini, di quest'ultimo la tripla, che consegna la vittoria ai sabini.Soddisfato della prova fornita dalla sua squadra, coach Colantoni, che commenta così la vittoria: «Sono veramente contento di questi due punti arrivati in un momento non facile per noi visti gli infortuni di alcuni giocatori. Punti guadagnati con fatica contro una squadra ostica e ben organizzata come la Giromondo Spoleto, ma ancora di più sono soddisfatto per come l'intera squadra ha reagito, dando con ciascun elemento più del 100%, è riuscita a non far pesare tali assenze».: Meschini 13, Fuligni 3, Cernic 24, Granata 6, Celani, Mohamed, Rotaru ne, Salamone F. 10, Salamone G. 11, Duranovic 2. All. Colantoni: Calai ne, Pintore, Bartoli 22, Magni 9, Nuri 11, Cavaliere 6, Martellucci 6, Ferri 4, Paluello 4. All. Polinori: 11-13, 17-13, 15-18, 26-18. (Fonte BasketMarche.com)Atomika Basket Spoleto - Sericap Cannara 55 - 43Pallacanestro Ellera - Basket Spello Sioux 83 - 72Favl Basket Viterbo - Deruta Basket 89 - 88Interamna Basket Terni - Uisp Palazzetto Perugia 40 - 52Basket Passignano - Pallacanestro Perugia 58 - 72Basket Gubbio - Basket Assisi 77 - 84Basket Spello Sioux 24Pallacanestro Ellera 20Virtus Basket Terni 16Basket Assisi 16Atomika Basket Spoleto 14Interamna Basket Terni 12Uisp Palazzetto Perugia 12Basket Gubbio 12Npc Fara in Sabina 12Pallacanestro Perugia 12Favl Basket Viterbo 10Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Sericap Cannara 8Basket Passignano 4Deruta Basket 2