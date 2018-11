IL TABELLINO

Passignano

Fara in Sabina

Parziali

LA V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Npc Fara in Sabina si concede la seconda vittoria consecutiva, ottenendo i primi due punti lontano da casa, l'Elfa di Marronaro espugna il campo del Basket Passignano, con il punteggio di 49-64.Un successo strameritato per i sabini, che partono bene, in una partita equilibrata per i primi due quarti, dove i padroni di casa tengono testa all'Elfa, il primo tempo infatti termina 32-35. A partire dal terzo quarto gli ospiti, diventano i veri protagonisti del match, instaurando un buon vantaggio, grazie ai colpi di Pretto, a fine serata va a referto con 22 punti, e un ottimo Cernic, che chiude con 14 punti. Un match chiuso nel terzo quarto, infatti i coresini nell'ultimo quarto, controllano con sicurezza il vantaggio, con i padroni di casa che non riescono a impensieri la Npc Fara in Sabina, nonostante la buone prove di Santucci e Monelli, la partita si chiude 49 - 64, con Passignano sempre più ultima.Una vittoria che lancia la squadra di patron Foroni al quinto posto, in piena lotta per le prime posizione, in un torneo finora apertissimo, dove nessuna formazione si trova a punteggio pieno, inoltre è evidente la crescita della squadra di coach De Luca, che ormai gode di un buon momento di forma, ed è pronta a confermarsi nel prossimo impegno casalingo, domenica contro l'Atomika Spoleto, a quota 6 punti come l'Elfa.: Banchi ne, Piccioloni, Lisi, Santucci 15, Lucarini 6, Monelli 15, Rossi 6, Baffigi ne, Baccari, Locatelli, Panconi ne, Conti 7. All. Tofi: Meschini 9, Cernic 14, Granata, Celani 6, Mohamed 2, Godoy Portillo 7, Rotaru ne, Pretto 22, Salamone F., Salamone G. 4. All. De Luca: 16-21, 16-14, 11-16, 6-13.Sericap Cannara Pallacanestro Giromondo Spoleto 57 - 50Favl Basket Viterbo Polisportiva Ellera da disputareDeruta Basket Virtus Basket Terni 50 - 79Basket Assisi Basket Spello Sioux 52 - 65Pallacanestro Perugia Uisp Palazzetto Perugia da disputareBasket Passignano Npc Fara in Sabina 49 - 64Interamna Basket Terni Basket Gubbio 76 - 41Polisportiva Ellera 8Basket Spello Sioux 8Interamna Basket Terni 6Virtus Basket Terni 6Npc Fara in Sabina 6Basket Gubbio 6Atomika Basket Spoleto 6Sericap Cannara 6Basket Assisi 6Uisp Palazzetto Perugia 2Pallacanestro Giromondo Spoleto 2Favl Basket Viterbo 2Pallacanestro Perugia 0Basket Passignano 0Deruta Basket 0