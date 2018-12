I COMMENTI

Uisp Palazzetto Perugia

Fara Sabina

RIETI - Centra il secondo successo consecutivo in trasferta la Npc Fara in Sabina, vittoriosa a Perugia contro la Uisp Palazzetto, 60-68. Esce così dalla crisi la formazione farense, decisivo l'approdo di coach Colantoni che colleziona la seconda vittoria sulla panchina dell'Elfa, riportando la formazione del presidente Foroni in posizioni di classifica più tranquille.Un match equilibrato fino al terzo quarto, tra due delle formazioni più giovani del torneo, che si sono affrontate a viso aperto, senza mai prendere vantaggi importanti. La terza frazione si chiude 47-47, decisiva l'ultimo quarto, con i sabini che strappano i due punti grazie ad un'ottima organizzazione difensiva nei momenti cruciali della sfida.«Alla fine del terzo quarto si è arrivati con il punteggio in perfetta parità, a quel punto i miei giocatori hanno seguito le mie indicazioni riuscendo ad abbassare i ritmi e a giocare una pallacanestro più ragionata e privilegiando la qualità alla quantità delle azioni e anche grazie alla difesa a zona siamo riusciti ad ottenere una splendida vittoria che ci rilancia in classifica in una posizione più vicina a quella che meritiamo. Un plauso ai ragazzi per il cambio di ritmo e l'atteggiamento da "campione consumato" nel momento topico della partita».Ottimo l'impatto del neo arrivato Duranovic, 12 punti al debutto, decisivi anche Cernic e Godoy, entrambi in doppia cifra. Ora la formazione farense tornerà in campo venerdì 14, per l'ultimo appuntamento al Palazzetto dello Sport di Passo Corese, contro la Giramondo Spoleto.: Pennicchi 11, Versiglioni 16, Spagnolli 10, Ciccarelli 2, Aprile, Belloni, Minieri 14, Cenerini, Gatto 6, Rossi, Brizioli, Buca 4. All. Monacelli: Meschini 8, Fuligni 4, Cernic 14, Granata 4, Celani, Godoy Portillo 11, Rotaru, Salamone F. 6, Salamone G. 9, Duranovic 12. All. Colantoni (Fonte BasketMarche.com ): 21-22, 12-15, 14-10, 13-21.Basket Spello Sioux Basket Gubbio 92 - 72Pallacanestro Perugia Interamna Basket Terni 49 - 47Virtus Basket Terni Pallacanestro Ellera 74 - 67Deruta Basket Atomika Basket Spoleto 39 - 63Basket Assisi Favl Basket Viterbo 71 - 67Sericap Cannara Basket Passignano 50 - 68Basket Spello Sioux 24Pallacanestro Ellera 18Virtus Basket Terni 16Basket Assisi 14Interamna Basket Terni 12Basket Gubbio 12Atomika Basket Spoleto 12Uisp Palazzetto Perugia 10Npc Fara in Sabina 10Pallacanestro Perugia 10Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Favl Basket Viterbo 8Sericap Cannara 8Basket Passignano 4Deruta Basket 2