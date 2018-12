IL TABELLINO

Terni

Fara in Sabina

Parziali

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Torna al successo la Npc Fara in Sabina, che dopo quattro sconfitte riconquista finalmente i due punti, grazie anche all'apporto del nuovo coach, Luca Colantoni, ex giocatore della Sebastiani della serie A negli anni '80 e anche a Montecatini, arrivato da pochi giorni, e già vittorioso alla prima uscita contro l'Interamna Basket Terni, 57-71 il finale.Vittoria che rilancia i sabini in classifica, che salgono a quota 8 punti, e ottengono il secondo successo esterno della stagione. Una match giocato punto a punto per tre quarti, contro i ternani, quarta forza del torneo, che proprio in casa hanno raccolto gran parte dei punti conquistati. Il grande equilibrio si rompe nell'ultima frazione, con l'Elfa che trova fiducia in attacco, conquistando il vantaggio decisivo, già nei primi minuti del quarto, nel finale soltanto ordinaria amministrazione per i coresini.Un successo fondamentale in chiave classifica, che dà una botta di fiducia a tutto l'ambiente, come conferma coach Colantoni, che inizia nel migliore dei modi la nuova avventura sulla panchina farense: «Abbiamo giocato una partita molto fisica, giocata più di sciabola che di fioretto, anche perché venivamo da un solo allenamento con me e quindi non abbiamo preparato grandi cose. Ho cercato di trasmettere la voglia e il sacrificio per una grande prestazione a livello difensivo per tenere gli avversari sotto i sessanta punti, grosso merito ai ragazzi che hanno giocato con cuore e cervello lottando su ogni pallone».Poi continua l'esperto coach reatino sulla prestazione della sua squadra: «C'è da lavorare ma sono convinto che proprio lavorando bene ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Sono molto contento dell'approccio mentale dei miei giocatori che ascoltano e mettono, al meglio che possono, in pratica tutte le indicazioni che gli vengono date. Il titolo di mvp lo darei proprio alla squadra».Ora per l'Elfa c'è da preparare al meglio il prossimo impegno, ancora lontano da casa, dove la formazione di patron Foroni ha comunque ottenuto gli due successi, domenica infatti si farà visita alla Palazzetto Uisp Perugia, che ha soli due punti di vantaggio sulla Npc Fara in Sabina.: Santucci, Danielli 8, Panunzi, Sebastiani 7, Vissani 2, Dominici 9, Borsaro 21, Navarra 7, Macchioni, Juon 1, Longhi 2. All. Sampalmieri: Meschini 6, Fuligni 4, Cernic 20, Granata, Celani 4, Godoy Portillo 16, Rotaru ne, Pretto 9, Salamone F. 8, Salamone G. 4. All. Colantoni (Fonte BasketMarche): 19-18, 13-16, 12-16, 13-21Pallacanestro Perugia - Sericap Cannara 64 - 56Favl Basket Viterbo - Basket Spello Sioux 60 - 69Pallacanestro Ellera - Pallacanestro Giromondo Spoleto 90 - 74Atomika Basket Spoleto - Basket Assisi 47 - 62Basket Passignano - Deruta Basket 73 - 45Basket Gubbio - Virtus Basket Terni 60 - 64Basket Spello Sioux 22Pallacanestro Ellera 18Virtus Basket Terni 14Interamna Basket Terni 12Basket Gubbio 12Basket Assisi 12Uisp Palazzetto Perugia 10Atomika Basket Spoleto 10Npc Fara in Sabina 8Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Favl Basket Viterbo 8Pallacanestro Perugia 8Sericap Cannara 8Basket Passignano 2Deruta Basket 2