I COMMENTI

IL TABELLINO

Npc Fara in Sabina

Favl Viterbo

Parziali

ALTRI RISULTATI, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive per la Npc Fara in Sabina, al Palasport di Passo Corese, la Favl Viterbo batte i padroni di casa 63-56. Per la compagine sabina è la prima sconfitta nel girone di ritorno, che non pregiudica nulla in chiave classifica, infatti la formazione del tecnico Colantoni, resta al quarto posto solitario, e già dal prossimo impegno sul campo di Gubbio, c'è la possibilità di allungare sulle inseguitrici. La gara: partono meglio gli ospiti, con l'Elfa costretta ad inseguire, riuscendo però nella seconda frazione a colpire la zona viterbese, e portarsi avanti di sette lunghezze. Nella ripresa i padroni di casa mantengono il vantaggio, ma è nell'ultimo quarto che la Favl ribalta il match, complice qualche decisione arbitrale e il nervosismo dei padroni di casa, gli ospiti prima recuperano lo svantaggio, fino a chiudere la gara sul 56-63 finale.Amareggiato coach Colantoni, per la condotta arbitrale, che ferma la corsa dei sua squadra, dopo sei vittorie consecutive: « C'è poco da dire è stata una partita falsata dal protagonismo della coppia arbitrale che non ci ha permesso di giocare. A me è stato fischiato un tecnico perché parlavo con il mio play ed un altro a 6 secondi dalla fine della partita perché sono entrato un metro nel campo per difendere un mio giocatore che veniva aggredito e minacciato verbalmente dall'arbitro. Un comportamento arrogante e prepotente che proprio dagli arbitri non dovrebbe mai verificarsi. Che devo dire, non doveva succedere ma è successo, ora rimbocchiamoci le maniche e andiamo a recuperare questi due punti a Gubbio».: Meschini 3, Cernic 8, Granata 2, Celani ne, Pretto 13, Rotaru ne, Godoy 11, Salamone F. 5, Salamone G. 10, Duranovic 4. All. Colantoni: D'Agostino 5, Piazzolla St. 6, Porrone 3, Tola 23, Bertini 4, Piacentini 8, Pietrella 6, Rastrelli 8. All. Montorsi: 10-17, 18-13, 19-13, 9-20. ( Fonte BasketMarche.com)Virtus Basket Terni - Pallacanestro Perugia 78 - 42Basket Spello Sioux - Sericap Cannara 56 - 53Pallacanestro Ellera - Interamna Basket Terni 75 - 63Basket Assisi - Deruta Basket 62 - 51Uisp Palazzetto Perugia - Atomika Basket Spoleto 55 - 64Pallacanestro Giromondo Spoleto - Basket Passignano 72 - 42Basket Spello Sioux 38Pallacanestro Ellera 36Virtus Basket Terni 30Npc Fara in Sabina 24Uisp Palazzetto Perugia 22Basket Gubbio 22Atomika Basket Spoleto 22Interamna Basket Terni 20Favl Basket Viterbo 20Basket Assisi 18Pallacanestro Giromondo Spoleto 16Pallacanestro Perugia 14Basket Passignano 10Sericap Cannara 10Deruta Basket 4