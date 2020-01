BABADOOK FORESTA

Babadook Foresta

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

ALTRI RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Terza di ritorno in serie D, dove sono scese regolarmente in campo Babadook Foresta e Contigliano, mentre sarà impegnata domani, 29 gennaio, la Npc Fara in Sabina, in trasferta contro la Virtus Terni. Al PalaCordoni trova la vittoria Babadook Foresta, grande rammarico invece per Contigliano, che esce sconfitta per la prima volta dal PalaMartelli in questa stagione.Al PalaCordoni arriva un'altra vittoria per Babadook Foresta, che supera la Uisp Perugia 55-49. I reatini non brillano contro gli umbri, privi degli elementi migliori, ma riescono comunque a mettere in cassaforte due punti pesanti per la corsa playoff. In una serata dove la formazione giallonera, priva anche di Vio e Matteo Salari, fatica a trovare le vie del canestro con continuità, fondamentale l'apporto di capitan Colantoni e Castrucci, bravo a farsi trovare nel momento chiave del match e siglare due triple che lanciano i gialloneri al successo. Coach Boldini commenta così la gara: «Mi prendo solo il risultato, perché per la mia squadra è stata la peggior partita sotto tutti punti vista: mentale, tecnico, tattico e atletico. Forse ha inciso l'importanza dei punti in palio e il fatto che gli avversari si siano presentati in 8, per generare un atteggiamento sbagliato, che unitamente alle solite difficoltà nell'attaccare la zona, ha significato una partita ampiamente sotto tono per gran parte dei ragazzi, esclusi Castrucci e Colantoni. Occorre un rapido e deciso cambio di mentalità e atteggiamento in settimana, perché altrimenti usciremo con le ossa rotte dalla prossima partita con Terni»,: Castrucci 8, Sornoza 4, Proietti 2, Colantoni 17, Pitoni 3, Annibaldi 2, Fumini 5, Formichetti 3, Salari, Di Battista 5, Grillo, Kader 6. All. BoldiniPrima sconfitta interna stagionale per Contigliano, che si arrende solo all'overtime, 92-94 il punteggio finale. Gara intensa e spettacolare quella andata in scena al PalaMartelli, ben giocata da entrambe le formazioni: la compagine di Franceschini parte bene, Cappellanti è il grande protagonista tra le file amarantocelesti, Petroni ben tenuto dalla difesa umbra, in versione assist-man è prezioso per i suoi compagni, con Contigliano che a metà gara è avanti di 5 lunghezze. Al rientro Ellera cresce e sul finale della terza frazione trova per la prima volta la parità, così per Contigliano è tutto da rifare. I padroni di casa rimmettono immediatamente le mani avanti sul match, ma sulla sirena Ellera trova la tripla che manda il match all'overtime, dove Turani e compagni pagano l'uscita dal campo di Cappellanti e Petroni, alzando così bandiera bianca, strappando però gli applausi del pubblico contiglianese, che ha davvero apprezzato la bella prova della squadra di coach Franceschini.: Brandi 1, Festuccia 5, De Angelis E. 20, Petroni 17, Martellucci S. 7, Cappellanti 28, Turani 14, Martellucci A., Seri S., D Angelis M. ne, Fantini ne, D’Angeli. All. FranceschiniAtomika Basket Spoleto - Favl Basket Viterbo 71 - 60Sericap Cannara - Pallacanestro Giromondo Spoleto 70 - 51Città di Castello Basket - Basket Passignano 52 - 43Basket Assisi - Nestor Basket Marsciano 75 - 57Basket Gubbio - Orvieto Basket 66 - 57Assisi 32Atomika e Cannara 30Gubbio 28Ellera, Terni* e Contigliano 26Babadook Foresta 16Perugia e Orvieto 14Fara in Sabina*, Marsciano e Viterbo 10Giromondo e Città di Castello 6Passignano 2* una partita in meno