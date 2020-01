BABADOOK FORESTA

RIETI - Volge al termine la seconda giornata di ritorno in serie D: Contigliano vince sul campo del fanalino di coda Passignano, confermandosi una vera e propria big di questo campionato. Babadook trionfa nel recupero, ma cade ad Orvieto, sorride la Npc Fara in Sabina.Ancora un doppio impegno per Babadook Foresta, scesa in campo al PalaCordoni nel recupero dell'ultima d'andata contro Viterbo e domenica ad Orvieto. Contro Viterbo è arrivato un successo fondamentale in chiave playoff, che porta la firma di Damiano Pitoni: l'esterno reatino è bravo a sfruttare al meglio i 3'' che lo dividevano dalla sirena e fissare il punteggio sul 68-67, dopo che i gialloneri erano stati in grado di condurre anche sulla doppia cifra di vantaggio, anche grazie all'ottima prova di capitan Colantoni. La trasferta di Orvieto termina invece con una sconfitta, 58-53 il finale. Sconfitta che arriva sul campo di una diretta concorrente per la compagine di coach Boldini, che analizza il momento dei suoi: «Contro Viterbo siamo riusciti ad ottenere una vittoria con un canestro all'ultimo secondo, frutto forse per la prima volta dell'anno, di un movimento disegnato sulla lavagna e perfettamente eseguito dai giocatori in campo, grossa soddisfazione per questa vittoria - mentre sulla gara di Orvieto - Sconfitta che brucia, perché i ragazzi hanno condotto la gara per 39 minuti giocando un basket di sacrificio e voglia, nonostante solo 8 uomini a referto. Pesano uno 0/4 dalla lunetta e tre palle perse consecutive negli ultimi tre minuti di gioco, restano la buona prova e le discrete giocate a livello tecnico, ma è maggiore il rammarico per una sconfitta a mio avviso immeritata».: Castrucci, Sornoza 8, Salari M. 9, Colantoni 7, Annibaldi 8, Formichetti, Di Battista 3, Grillo 3, Kader 15. All. BoldiniSi conferma in grande forma il Basket Contigliano, che fissa a 4 le vittorie consecutive e resta tra le prime della classe. Il team di Franceschini espugna anche il campo di Passignano, 60-68 il punteggio finale, con Petroni e Cappellanti ancora una volta tra i protagonisti: 17 e 22 punti. Soddisfatto coach Franceschini, che commenta così la vittoria:«Ci siamo allenati tutta la settimana con l'idea che non sarebbe stata una passeggiata sul Trasimeno, ed è stato così, conoscendo la tenacia che caratterizza tutte le nostre avversarie ci siamo concentrati più sull'aspetto psicologico dell'approccio alla gara, che a quello tecnico. Avremmo voluto consentire ai nuovi annesti di provare in partita e amalgamarsi al meglio con il resto del gruppo - mentre sul match - Ha prevalso il lato agonistico, molto permissiva la coppia arbitrale che ha consentito una partita molto fisica, siamo riusciti da subito ha costruire un buon margine nel primo quarto (+15) che ci ha permesso di tirare il fiato nel secondo chiudendolo sul +3. Sbollita un pò di tensione dovuta all'eccesso di agonismo generato siamo rientrati in campo con la giusta determinazione e scavato nei primi tre minuti il solco decisivo che ci ha portato sul +18. Ultimo quarto in controllo con una buona percentuale dalla lunetta che ci ha consentito di preservare un buon margine fino alla fine nonostante le uscite per falli di Festuccia e D'Angeli. Una buona prova di carattere e unità che distribuisce meriti a tutti, in attacco e difesa, nostra miglior arma contro ogni avversario».: Brandi, Festuccia 5, De Angelis E. 13, Petroni 17, Martellucci 6, Cappellanti 22, Fantini, De Angelis M., D'Angeli 5. All. FranceschiniVittoria interna per la Npc Fara in Sabina di coach Colantoni, che supera 75-61 il Città di Castello. Ottima prova di squadra per la formazione sabina, con ben quattro elementi in doppia cifra: i fratelli Salomone, Cernic e Proietti. Un ritorno al successo importante per la compagine di Colantoni, che analizza così la gara:«La gara si è divisa in due fasi, la prima nei primi due quarti dove ci siamo fronteggiati a viso aperto e dove gli attacchi hanno avuto momenti di gloria, la seconda parte, terzo e quarto quarto dove si è giocato più ragionato e dove le difese l'hanno fatta da padrone, in questo ultimo periodo noi siamo stati migliori sia in attacco che in difesa e dopo trenta minuti di equilibrio ci siamo allontanati fino al + 14. Bravi i miei giocatori che pur essendo come solito in pochi si sono saputi gestire al meglio».: Cernic 19, Lupi ne, D'Agnolo 3, Granata 8, Salomone F. 10, Salomone G. 19, Rotaru ne, Proietti 16. All.Colantoni.Favl Basket Viterbo - Sericap Cannara 68 - 88Pallacanestro Ellera - Basket Assisi 88 - 95Uisp Palazzetto Perugia - Virtus Basket Terni 48 - 64Pallacanestro Giromondo Spoleto - Basket Gubbio 69 - 80Nestor Basket Marsciano - Atomika Basket Spoleto 62 - 86Assisi 30Atomika e Cannara 28Terni, Contigliano e Gubbio 26Ellera 24Perugia, Babadook Foresta e Orvieto 14Marsciano, Fara in Sabina e Viterbo 10Giromondo 6Città di Castello 4Passignano 2