RIETI - E’ guerra per lo scuolabus a Rieti. Il Comune nega il servizio ai bambini che risiedono nei comuni limitrofi ma sono iscritti nelle scuole del territorio, nonostante da anni lo scuolabus venga garantito a tutti e, soprattutto, nonostante nel regolamento comunale questo tipo di servizio sia previsto.



A restare tagliati fuori sono 13 bambini dei comuni limitrofi, da Cantalice a Cittaducale, passando per la zona di Valcanera che è nel Comune di Contigliano. Proprio da lì in estate era partita una protesta che ora potrebbe finire a carte bollate, dopo la lettera ufficiale inviata dal dirigente comunale dei Servizi sociali.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DEIL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 28 OTTOBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA