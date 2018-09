RIETI - Nuovo episodio di violenza a Rieti. Da una prima ricostruzione, nella mattinata uno straniero, di origine afgana, ha lanciato un sasso a un commerciante di viale Canali. Sul posto la polizia e il 118.



Lo straniero è lo stesso che nei giorni scorsi si è reso responsabile di un'aggressione verbale a due dipendenti di una cooperativa di accoglienza in via Garibaldi e già due volte è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.



Il giovane, questa volta, è entrato nel negozio che vende kebab all'angolo del capolinea Cotral e ha chiesto di avere della frutta. Alla riposta negativa del commerciante, che frutta non aveva, è uscito dall'esercizio commerciale, ha preso una manciata di sassi e li ha tirati al negoziante. Il titolare del kebab è stata colpito in testa ma non è ferito e non ha fatto ricorso alle cure dell'ospedale, né tantomeno all'assistenza del 118.



Il giovane afgano è stato accompagnato per l'ennesima volta in ospedale.



Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



