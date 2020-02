Lanciano, tredicenne afgano si sporge dal Tir in corsa, Sos dagli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvato in A14 un ragazzo afgano che si sporgeva pericolosamente da un autoarticolato. Gli agenti della sottosezione polizia stradale di Vasto Sud, hanno effettuato un’operazione di soccorso nei confronti di un, dall'apparente età di 13 anni, che si sporgeva dal telone di un autoarticolato in, direzione nord.Gli agenti, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da utenti un transito, sono riusciti ad intercettare l'autoarticolato di nazionalità greca, nei presso deldove hanno verificato la presenza del tredicenne, che porgeva pericolosamente dal telone, precedentemente tagliato.Il giovane, dopo gli accertamenti sanitari, è stato condotto al. Sono in corso accertamenti al fine di individuare gli spostamenti dello stesso e di come sia riuscito ad entrare nel territorio nazionale.