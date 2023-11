Santa Rufina accoglie il nuovo parroco don Luciano

RIETI - A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, oggi è il giorno del passaggio di consegne tra i sacerdoti don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme e don Luciano Petrea. La comunità parrocchiale si è ritrovata nella chiesa del Santissimo Sacramento, troppo piccola per accogliere i tanti intervenuti alla messa presieduta dal Vescovo Vito.

Con emozione il parroco di Santa Rufina, don Emmanuele Dell’Uomo D’Arme, aveva dato, poco più di un mese fa, la notizia del suo trasferimento a San Francesco Nuovo, piazza Tevere, dopo sette anni nel comune di Cittaducale.

«E' per voi un momento di passaggio dalla cura di don Emmanuele a quella di don Luciano, ed è un giorno particolare anche per me, che proprio di oggi sono stato chiamato dalla nunziatura per ricevere il nuovo incarico. Neanche allora fu facile – confida il pastore della Chiesa di Rieti – Ricordate che in questo momento c’è tutto l’affetto umano dei fedeli, ma questa comunità è di Gesù, non ci appartiene e, sebbene il nuovo parroco riceve dal Vescovo la comunità, è Gesù il vero grande pastore, che non passa».

Don Luciano ha rinnovato le promesse fatte il giorno della sua ordinazione e al termine della messa ha portato il suo saluto ai tanti presenti. “Desidero ringraziare Gesù, sommo sacerdote, che mi ha chiamato qui tra voi, insieme a voi voglio imparare, vi chiedo pazienza.

Grazie al Vescovo per la sua fiducia e a don Emmanuele che ha guidato la parrocchia”. Il nuovo parroco ha ringraziato i tanti fedeli giunti dalle zone di Canetra, Castel Sant’Angelo, fino a Cittareale con i quali ha condiviso il cammino finora.

Ha ringraziato scherzosamente anche il suo dentista, presente alla celebrazione e poi, rivolto ai più giovani e ai bambini ha detto: «La chiesa è casa vostra. Sono onorato di intraprendere questo cammino accanto a voi, alle famiglie, ai giovani, agli scout, agli anziani e agli ammalati, tutti amati da Dio».

Dopo la cerimonia il centro pastorale ha accolto un momento conviviale.