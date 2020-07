Rieti, Real Sebastiani: Alex Righetti a Micioccoli per visionare gli U18 de La Foresta. Foto. Presenti anche Moretti e Pietropaoli

RIETI - In attesa che venga ratificato il passaggio del titolo tra la Virtus Valmontone e il Real Sebastiani Rieti, manca solo l'ok del Consiglio federale, questo pomeriggio, 16 luglio, c'è stato il primo approccio di Alex Righetti sulla panchina della nuova realtà.



Dunque prima uscita ufficiale per l'ex giocatore di Virtus Roma, Virtus Bologna e Nazionale, sbarcato in città per visionare i ragazzi dell’Under 18 della Foresta Rieti, che a distanza di anni tornerà a curare il settore giovanile della Sebastiani.

Dopo un colloquio di presentazione con gli atleti e i tecnici de La Foresta (tra gli obiettivi della nuova società c'è anche quello di riportare qualche reatino in prima squadra) Righetti ha seguito i ragazzi in allenamento a partire dalle 18, accompagnato ai campi di Micioccoli dal direttore sportivo Paolo Moretti.

Presente anche Roberto Pietropaoli, tutti e tre non hanno rilasciato alcuna dichiarazione non essendo stato ancora ufficializzato lo sbarco del club a Rieti.

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA