Svetta finalmente la prima gru nella “Zona Rossa” di Amatrice centro

Venerdì 6 Agosto 2021, 15:28

RIETI - Finalmente cambia lo skyline del centro storico di Amatrice grazie all’arrivo della prima gru in “zona rossa”. E’ imminente, infatti, l’inizio dei lavori di ricostruzione del condominio prospicente al monumento ai Caduti in Piazza Antonio Serva.



La gru, di cui è stato completato l’assemblaggio nel tardo pomeriggio di ieri, 5 agosto, ha un grande valore simbolico: se fuori dal perimetro del centro e nelle frazioni sono operativi molti cantieri privati questo aggregato è il primo in assoluto nel centro cittadino.



A pochissimi metri di distanza sono inoltre iniziati i lavori di demolizione della sede stradale di Corso Umberto 1°, cantiere che porterà alla creazione del tunnel dei sottoservizi.



«Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a mantenere la promessa fatta dal caro amico Sindaco Antonio Fontanella: le prime gru nel centro di Amatrice ad agosto - afferma il vice sindaco Massimo Bufacchi - Un grazie enorme a tutti i soggetti coinvolti: al Commissario Legnini, all’Usr alla Regione agli uffici tecnici del Comune. È un sogno che si avvera e sono in programma altri cantieri nel giro di pochi giorni. Assistiamo anche all’inizio dei lavori su corso Umberto 1° per il tunnel dei sottoservizi. Ora lo possiamo dire: ce la stiamo facendo, l’inizio della ricostruzione di Amatrice centro è realtà».