Connessi al lavoro e al territorio: manager e amministratori a confronto

RIETI - Restare connessi, al lavoro e al territorio: è il titolo del secondo webinar del ciclo ImmaginaRIa, promosso dalla Fondazione Varrone per stimolare il dibattito sulla ripresa post-Covid, in programma lunedì 21 giugno dalle 17,30 alle 18,30 sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Fondazione.

Dopo la rigenerazione urbana il focus è sull’attrattività del territorio, tra risorse ambientali e opportunità di lavoro, alla luce dell’accelerazione digitale impressa dalla pandemia.

Ospiti del webinar saranno Emma Taveri, imprenditrice esperta in destination marketing, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Creatività del Comune di Brindisi; Francesco Peluso, Head of Communications Italy and South East Mediterranean per Ericsson; Gianluca Togna, Head of Communication e Ethics and Compliance Advisor per Takeda Manufacturing.

A dialogare con loro sarà Stefano Pozzovivo, voce storica di Radio Subasio e consigliere di indirizzo della Fondazione, insieme al presidente della Fondazione Antonio D’Onofrio. Sarà possibile inviare domande via whatsapp al numero 331 5459885.