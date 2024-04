Fc Rieti, grande gioia. Ferazzoli: «Battuto un avversario forte con un atteggiamento da grande squadra»

RIETI - Festa grande, a fine partita, negli spogliatoi del 'Paolo Testa' di Tor di Quinto, dove il Rieti di Fabrizio Ferazzoli ha saputo mandare al tappeto i padroni di casa del Settebagni dopo quattro mesi e mezzo dall'ultima volta. Un 2-1 in rimonta che consentirà alla formazione reatina di affrontare con una testa diversa le prossime due sfide casalinghe con Tor Lupara e Valle del Peschiera, consapevole del fatto che al di là di ciò che farà il Monterotondo, basterà una vittoria e un pareggio per brindare alla promozione in Eccellenza.

Il post gara di Ferazzoli, inevitabilmente, non poteva che essere di soddisfazione e di lucida euforia, con la consapevolezza che l'ultimo vero ostacolo da superare era proprio il Settebagni.

«Abbiamo conquistato una grandissima vittoria - ammette il tecnico -, una rimonta da grande squadra, al cospetto di un avversario forte, in salute e competitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I ragazzi sono stati bravi a restare sempre in partita, soprattutto dopo il gol del Settebagni a inizio gara. Sicuramente abbiamo sciupato molto, ma in alcune circostanze il loro portiere è stato bravo a negarci il pareggio. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo con la testa giusta e i risultati sono stati palesi: ora godiamoci questa vittoria, indifferentemente da ciò che farà il Monterotondo, consapevoli del fatto che il traguardo finale è sempre più vicino e che dipenderà da noi».