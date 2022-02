Rieti, vigili del fuoco: visita del comandante del Lazio Mannino al comando di Rieti

RIETI - Il direttore dei vigili del fuoco per il Lazio, Eros Mannino, nella mattinata di oggi si è recato in visita al Comando territoriale di Rieti. Accolto dal Comandante provinciale, Paolo Mariantoni, il dirigente regionale ha salutato il personale della sede centrale e si è intrattenuto a lungo chiedendo un resoconto delle problematiche specifiche del Comando ed anche ascoltando proposte per il miglioramento del servizio e della logistica della sede centrare e di quelle periferiche di Posta e Poggio Mirteto.

Successivamente Mannino si è trasferito in Prefettura dove ha avuto un incontro istituzionale con il prefetto Gennaro Capo.