Croce d'argento al 1° Reggimento Trasmissioni, il comandante Di Stefano: «I nostri soldati sempre pronti e addestrati»

Croce d’argento al merito dell’Esercito alla Bandiera di guerra del 1° Reggimento Trasmissioni. «È la ricompensa per il supporto fornito alla città di Milano durante il durissimo periodo della pandemia da Covid-19», ha spiegato nel suo discorso ufficiale il comandante, colonnello Giuseppe Mario Di Stefano. La cerimonia si è svolta stamane nella caserma Santa Barbara di Milano, alla presenza del comandante del Nato Rapid Deployable Corp a guida italiana, il generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario.

Impegno sul campo

In questi anni i trasmettitori del 1° Reggimento sono stati impegnati all’estero e sul territorio nazionale, sia con interventi di pubblica calamità, sia con le numerose operazioni a tutela dell’ordine pubblico come la partecipazione all’operazione Strade sicure. Durante l’emergenza Covid il reggimento è intervenuto fin dall’inizio, contribuendo alla realizzazione della struttura presso l’ospedale militare di Baggio, nonché alla realizzazione e al sostegno logistico del drive through di Parco Trenno.