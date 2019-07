RIETI - Da questa mattina via Tancredi, nel centro di Rieti, vedrà modificata la viabilità, come annunciato nel primo pomeriggio di ieri. Si parla di sperimentazione, ma non è nota la durata. Il Pd avvia una petizione sul cambiamento della viabilità.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 5 LUGLIO © RIPRODUZIONE RISERVATA