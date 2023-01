Rieti, allagamenti e disagi per la forte pioggia e il vento nel Reatino

RIETI - Pioggia e vento sul Reatino, con alberi e rami caduti, allagamenti.

Squadre della Polizia Locale, della Protezione Civile e del Magazzino comunale di Rieti stanno operando, ormai da ore, per monitorare la situazione legata al forte maltempo che sta colpendo la Citta di Rieti. Al momento si segnalano disagi alla viabilità e la Polizia Locale ha provveduto a chiudere per allagamento il sottopasso di Via Velinia.

Le squadre della Polizia Locale e della Protezione Civile proseguiranno le attività anche nelle prossime ore.