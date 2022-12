Fiera di Santa Lucia e lavori per la Piana Reatina, ecco le variazioni al traffico

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che nei prossimi giorni saranno in vigore le seguenti variazioni al traffico:

Chiusura al traffico veicolare di Via Tancia – tratto da Via F.lli Sebastiani a Via Di Carlo – dalle ore 7 del 6 dicembre alle ore 19 del 7 dicembre e dalle ore 7 del 12 dicembre alle ore 19 del 22 dicembre al fine di consentire i lavori di rete e adduzione della Piana Reatina

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 alle ore 24 del 13 dicembre, nelle seguenti vie e piazze – Via Di Benedetto, Piazza Angelucci e Via Molino della Salce nel tratto da Via Di Benedetto a Via F.lli Cervi – per consentire lo svolgimento della Fiera di Santa Lucia.