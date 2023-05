Varco Sabino, Camillo Gerbino è il nuovo sindaco

RIETI - A Varco Sabino, Giuseppe Adamo Camillo Gerbino è il nuovo sindaco.

La sua lista, Varco nel futuro, ha preso 95 voti (86,36%), a fronte dei 14 (12,73%) per Insieme per Varco e uno (0,91%) per L'Altra Italia. Nessun voto per Progetto popolare.

Gli altri candidati erano Paolo Radicchio, Vincenzo Miggiano, Federico Genoli e Irene Pastori.

Il Comune era il più piccolo del Reatino chiamato al voto, con un corpo elettorale di 150 elettori.