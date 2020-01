I numeri

RIETI - Successo per la terza edizione della Valle del Primo Presepe.Visitatori al santuario di Greccio: 60.000Visitatori al Palazzo papale: 60.000Incremento di visitatori nelle altre sedi del centro storico di Rieti: +20%Incremento di visitatori nel museo internazionale del Presepe di Greccio: +30%Incremento di visitatori alla XXI Mostra Mercato di artigianato e oggettistica per il presepe: +30%Video “Francesco e la vera storia del presepe”: più di 38.000 visualizzazioni on-linePrimo premio: Lorenzo Boemo, “1223 Notte Santa”Secondo premio: Izzo Ciro, “Quanno nascette Ninno”Terzo premio: Francesco Napolitano, “San Francesco e Gesù”Associazione Mani di Forbice, “Ritorno all’umiltà e alla semplicità”Cooperativa sociale onlus Loco Motiva, “Presepe Magico”Confraternita di Misericordia di Rieti, “Omaggio al Santuario di Greccio, alla sacralità della Natività di Gesù!Comunità di Accumoli, “Il Simbolo”Comunità di Amatrice, “L’Incontro”Comunità di Borbona, “La fede”Casa Circondariale di Rieti, per i due presepi realizzati dai detenutiPrimo premio: Istituto comprensivo di Borgorose classi 1° A e B, “Le Foglie della Pace”Secondo premio: Scuola dell’infanzia “Santa Rosa Venerini”, “Gesù è nato”Terzo premio: Istituto comprensivo “A.M. Ricci” / Scuola dell’infanzia “Fassini”, “L’abbraccio”Primo premio: Istituto comprensivo "Minervini Sisti" classi terze scuola primaria, “Tra le braccia frate Francesco si rese vivo il Salvatore, irraggiando d’amore i cuori dell’umanità”Secondo premio: Istituto comprensivo di Leonessa classi 4° e 5°, “Dio può cambiare un cuore di pietra in un cuore di carne”Terzo Premio: Istituto Comprensivo di Borgorose classi 2° A e 3° A, “La gioia di un presepe”Primo premio: Istituto comprensivo “Minervini Sisti” classi 3° B e 3° E, “Venne la luce di Dio tra noi”Secondo premio: Istituto comprensivo “Marco Polo” Roccasinibalda classi 1°, 2°, 3° B, “Ri-Nascita”Terzo premio: Istituto comprensivo “Marconi Sacchetti Sassetti”, classe 3°, “Frate Francesco nella notte di Natale”Primo premio: I.I.S. Varrone Liceo Artistico “Antonino Calcagnadoro”, Franceschini Arianna, “Carte, curve, direzioni”Secondo premio: Liceo Statale Elena Principessa di Napoli, classe 3° B, “Francesco e il presepe”Terzo premio: I.I.S. “Luigi di Savoia” – ITA, classe 4°B, “I semi della terra”Menzione speciale all’alunna Giulia Moretti dell’I.I.S. Varrone Liceo Artistico “Antonino Calcagnadoro”