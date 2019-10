© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa di entrare nel vivo della Valle del Primo Presepe, la chiesa di San Domenico si prepara ad accogliere un laboratorio di arte presepiale. L’iniziativa si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre e rientra tra le attività e gli eventi realizzati in continuità durante l’anno per guardare all’intuizione del primo presepe, che san Francesco ebbe a Greccio nel Natale del 1223. Un impegno che naturalmente trova il suo momento culminante nel mese di dicembre.La mattinata del sabato sarà dedicata alle scuole: dalle 9:30 alle 12:30 i maestri dell'Associazione Italiana Amici del Presepio si alterneranno in due lezioni, mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 17:30 saranno suor Barbara e padre Francesco Rossi ad intrattenere i bambini con un laboratorio sulle vetrate artistiche.A seguire, torneranno in campo i maestri dell’Aiap che illustreranno alcune delle tecniche di realizzazione dei presepi. Le attività proseguiranno la domenica mattina dalle 9:30 alle 12:30.La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, si richiede iscrizione entro mercoledì 16 ottobre. Per info e prenotazioni info@valledelprimopresepe.it