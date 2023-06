Roma5Podcast, la nascita di un canale per raccontare ogni venerdì il V municipio

Roma5Podcast, in onda ogni venerdì, è l'ultima iniziativa lanciata dall’amministrazione nel V municipio, con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale della Capitale. Così nasce un nuovo canale dedicato al territorio del municipio e ai suoi cittadini. La prima puntata del format “4pxV, quattro passi per il Quinto - Periferie che parlano” della durata di circa 11 minuti ha riguardato “La Rustica Lucrezia” (Lucrezia, donna romana, figlia di Spurio Lucrezio Tricipitino, che andò sposa a Tarquinio Collatino, ndr). Il territorio visitato è stato quello della via Collatina fino a La Rustica e verso l’antica Collazia. Una passeggiata di Mauro Caliste, che lo ha portato verso il centro anti violenza di Tor Tre Teste. La seconda puntata invece è stata dedicata al Pigneto e a Castruccio Castracani (condottiero italiano, duca di Lucca della famiglia dei ghibellini, ndr). Una vita da avventuroso, un passato da trovatello a rampollo della famiglia “nobile” di Lucca, da profugo in Inghilterra a capitano di ventura, da signore di mezza Toscana a protagonista della “toponomastica” del Pigneto.

Dei podcast che vogliono diventare un laboratorio culturale, un appuntaemnto fisso per informare e appassionare gli abitanti del V municipio e non solo, unite alle bellezze del territorio. Un nuovo format che servirà a raccontare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del quinto municipio collegando storia e attualità. Ogni venerdì il minisindaco insieme ad un personaggio speciale accompagnerà l’ascoltatore in un viaggio nei luoghi del territorio dai monumenti più celebri alle stradine meno conosciute, dai personaggi storici ai luoghi emblematici. «4pxV è stato creato con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale del nostro Municipio - le parole del presidente Caliste - offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scoprire le storie affascinanti che si celano dietro le strade e i personaggi che hanno contribuito a plasmare il nostro territorio nel corso dei secoli».