Rieti, gli studenti delle medie a lezione di fotografia per valorizzare la Sabina / Le foto

RIETI - Immaginarsi nel futuro, pensare alla propria vita tra 30 anni, lontani da casa e dai luoghi in cui si è nati e cresciuti. Qual è la foto che si vorrebbe portare sempre con sé, per ricordare i posti del cuore? È la realtà in cui si sono calati gli studenti delle scuole medie di Cottanello, con il progetto “Obiettivo Sabina”, un originale laboratorio di fotografia, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Il percorso. Nata da un’idea di Ludovica Francia ed Eleonora Renzi, giovani operatrici del servizio civile del Comune di Vacone, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento del fotografo Manuel Palma, che ha guidato gli studenti in un percorso formativo.

Nella lezione in aula, il fotografo ha spiegato come avvicinarsi al mondo della fotografia e ha illustrato loro le tecniche per fare scatti con il telefonino. Gli studenti sono poi passati alla pratica, seguendo specifiche indicazioni: dovevano ritrarre qualcosa legato alla terra d’origine, che per loro fosse importante e che avrebbe avuto un significato particolare se rivisto in un ipotetico futuro. Uno scorcio, un dettaglio o un panorama che tra 30 anni, vivendo lontano da casa, avrebbero voluto avere sul loro telefono per ricordare la Sabina e il paese dove sono cresciuti. A partecipare, 13 giovani della scuola media, che hanno dato sfogo alla creatività, portando alla giuria scatti molto belli. La premiazione si è svolta a Vacone, con una giuria con il sindaco di Configni Luciano Leonardi, il consigliere comunale di Cottanello Enrico Lalli, il fotografo Palma, il consigliere di Vacone Paolo Pinna e il sindaco Marino Capanna. Il vincitore è stato Tommaso Pacelli, che ha realizzato una foto di fuochi d’artificio inquadrati attraverso i rami degli alberi (nella foto). Seconda Chiara Pieroni, con la foto di un campetto di calcio fotografato da dietro una rete e terzo Niccolò Martelli, con la foto di un tramonto. «Abbiamo coinvolto la scuola di Cottanello - spiegano le organizzatrici - perché sono quelle frequentate dai ragazzi anche del nostro paese e dei paesi della zona. Un progetto importante da un punto di vista educativo e culturale, ma anche per la promozione della Sabina».