Rieti, Open Day per i vaccini nel fine settimana aperto agli over 18 anni

RIETI - L’Open Week over 30 anni in corso dallo scorso martedì presso il Centro Vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti apre da domani, sabato 29 maggio, fino a domenica 30 maggio, agli over 18 anni.

La decisione è stata assunta nella giornata odierna dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, dopo il grande consenso ottenuto e che ha visto fino ad oggi la somministrazione di 600 vaccini AstraZeneca.

La nuova iniziativa, con l’abbassamento ulteriore della fascia di età ai 18enni, partirà domani, sabato 29 maggio, sempre con prenotazione direttamente sul posto (senza ticket virtuale) con la somministrazione di un massimo di 200 dosi di vaccino e sarà aperta a tutti i cittadini con orario 8:00 - 20:00.

La prenotazione avverrà con prenotazione diretta sul posto a partire dalle ore 8:00. I cittadini dovranno essere muniti di tessera sanitaria e di un documento identificativo in corso di validità.

