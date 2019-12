LA NOTA DELL'UGL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nuove nomine in casa Ugl, la sigla sindacale che sta puntando al rilancio della Federazione Provinciale reatina guidata da Pietro Santarelli. È notizia di queste ore infatti che la Federazione Nazionale Pensionati Ugl ha nominato a capo dei Pensionati della Provincia di Rieti Chiara Simonetti, un «nuovo ingresso autorevole» nell’Unione Territoriale Reatina dell’Ugl.Fatta la squadra non rimane che continuare sulla strada dei servizi offerti dal sindacato ai propri iscritti Pensionati, soprattutto nelle zone più disagiate della nostra provincia, è questo il chiaro intento della neo-segretaria di categoria, che dichiara: «Il sindacato deve tornare ad essere vicino alla gente anche e soprattutto per le categorie più deboli come i pensionati. Voglio ringraziare i pensionati e le pensionate della Ugl che sono sempre presenti nelle numerese iniziative che offriamo come gli scorsi appuntamenti con la prevenzione offerti nel mese di ottobre e novembre. Questo dimostra quanto concreta sia la vicinanza con le persone che abbiamo il privilegio di rappresentare, soprattutto quando con umiltà, andiamo tra la nostra gente per il “bene comune”. Facciamo tesoro della grande fiducia che ancora tante persone hanno nel sindacato».Si ingrandisce così la famiglia Ugl Pensionati, “fondata” da Roberto Ermini, figura di spicco nella federazione provinciale che si dice fiducioso nella collaborazione in segreteria con la nuova reggente.