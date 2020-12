Rieti in un click, Qr code turistici per i 73 Comuni della provincia

RIETI - Informazioni turistiche e commerciali dettagliate per ognuno dei 73 comuni della provincia di Rieti consultabili attraverso Qr code che saranno posizionati sulla cartellonistica delle amministrazioni reatine e su tutti i siti internet e pagine social istituzionali e degli operatori del territorio. Questo il fulcro del progetto “Rieti in un click” promosso dalla Camera di Commercio di Rieti insieme alla sua Azienda Speciale Centro Italia Rieti con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio ed in collaborazione con i Comuni del Reatino e la Provincia di Rieti.

«Ancora una volta l’Ente camerale punta sulle nuove tecnologie per promuovere l’economia locale e con “Rieti in un click”, in un periodo in cui il turismo necessita di un supporto particolare, oltre ai voucher già erogati alle imprese nell’ambito dei progetti Tipicamente Rieti, Turismo e Cultura e Pid, si è scelto di dotare ciascun Comune della provincia di Rieti di un QR code che consenta la consultazione, da parte di turisti, pellegrini e visitatori occasionali, di informazioni di interesse come i cenni storici del luogo, cosa vedere, dove mangiare e dormire, i piatti tipici, gli eventi ricorrenti ed i contatti utili», spiega il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli.

«Particolare attenzione – aggiunge il Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti, Giancarlo Cipriano - è stata prestata alla qualità delle informazioni che si potranno consultare attraverso i Qr code, di semplice accesso, aggiornate grazie anche alle informazioni fornite dalle amministrazioni comunali, in modo che i visitatori possano immediatamente comprendere cosa offre il territorio in termini non solo di attrazioni storico-culturali, turistiche, enogastronomiche e ambientali ma anche per quanto riguarda i servizi. Un progetto riuscito anche grazie alla sinergia tra Enti e per questo a breve sigleremo una convenzione con Provincia di Rieti e Comune di Rieti anche al fine di dare continuità al progetto».

In queste ore ai Comuni della provincia sono stati inviati i riferimenti per scaricare i Qr code personalizzati, mentre nei prossimi giorni riceveranno gli stessi in formato adesivo, al fine di poterli apporre su cartelli stradali, biglietti da visita e manifesti promozionali rendendo quindi visibile, con il solo uso del telefonino, tutte le informazioni fornite dai Comuni. Il tutto senza alcun costo per le amministrazioni comunali.

