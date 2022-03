RIETI - Tre truffe scoperte in un mese: sei denunciati dai carabinieri di Contigliano.

Nel primo caso, due denunciati per aver clonato l’applicazione di una ditta di carburanti, in realtà usata da un uomo di Monte San Giovanni. Con essa, hanno fatto rifornimenti per complessivi 300 euro.

In un altro caso, un uomo di Contigliano aveva pagato 250 euro per i pezzi di ricambio auto, mai arrivati.

Altre tre persone denunciate per truffa per avere venduto una consolle per videogiochi a a 600 euro senza che fosse consegnata a una donna di Greccio.