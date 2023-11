In vigore dal 1° dicembre alcune variazioni alle linee del trasporto pubblico locale

RIETI - A seguito delle segnalazioni pervenute dall’utenza, nell’ottica di un miglioramento del servizio, Asm Rieti ha apportato delle modifiche su alcune linee del trasporto pubblico locale.

Le variazioni entreranno in vigore a partire dal 1° dicembre e consisteranno in un anticipo delle partenze dai capolinea esterni e quello di Piazza Cavour, così come di seguito elencato:

La linea 113 partirà da Piazza Cavour alle ore 06:30;

La linea 134 partirà da Liscino alle ore 06:55;

La linea 134/ partirà da Piazza Cavour alle ore 07:30;

La linea 153 partirà dall’Ospedale alle ore 07:45.