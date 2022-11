Traffico in centro storico, ecco le variazioni per i lavori al convitto e alla chiesa di San Francesco

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, per lavori presso il Convitto San Paolo, saranno in vigore le seguenti modifiche al traffico:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione in via Centuroni – tratto dal civico 55 al civico 59 – dalle ore 7 del 14 novembre fino al termine dei lavori

Istituzione del doppio senso di circolazione in Via Centuroni – tratto dal civico 55 fino a via del Vignola, riservato ai residenti della zona e al personale dell’Ufficio Ricostruzione Sisma 2016 – dalle ore 7 del 14 novembre e fino a cessate esigenze

Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Largo Cairoli –tratto dal civico 8 fino all’incrocio con via Garibaldi – dalle ore 7 del 14 novembre fino a cessate esigenze.

Lavori sulla Chiesa di San Francesco, variazioni al traffico.

La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, per lavori edili presso la Chiesa di San Francesco, saranno in vigore le seguenti modifiche al traffico:

Divieto di sosta con rimozione in via San Francesco – tratto dal civico 55 fino all’angolo dell’immobile al civico 57 – dal 14 novembre fino al termine dei lavori.