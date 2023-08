A Torri in Sabina va in scena il musical "Romeo e Giulietta"

RIETI - Shakespeare con la sua tragedia più famosa diventa un musical, lunedì sera, in Sabina.

E lo scenario dove si consumerà l’amore più travagliato della storia, quello tra Giulietta e Romeo, non sarà Verona ma Torri in Sabina.

Il musical. Lunedì sera la Life dance school di Torri in Sabina, sotto la direzione artistica della ballerina e coreografa Emanuela Antonelli, porterà in scena alle 21 il musical “Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo “. Le ragazze allieve di questa associazione che opera in Sabina da ormai 28 anni si cimenteranno in balletti di danza classica fino alla moderna e al Funky. Per l occasione indosseranno costumi d epoca creati direttamente dal laboratorio di madame Petit fleur de Petrifie, costumi e scenografie che catapulteranno lo spettatore nel cuore di Verona dove il principe narrerà la tragica storia d’amore di due giovani ostacolati dalle loro famiglie, quelle dei Montecchi e dei Capuleti.