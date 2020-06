Tipicamente Rieti, bando contributi a fondo perduto per il turismo

RIETI - E’ stato pubblicato in data odierna al link http://www.ri.camcom.it/P42A0C236S177/Bandi-di-gara.htm il bando promosso dalla Camera di Commercio di Rieti per sostenere con contributi a fondo perduto le imprese locali della filiera turistica, che ha particolarmente risentito delle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Con questo bando, realizzato nell’ambito del Progetto Tipicamente Rieti cofinanziato da Unioncamere Lazio, l’Ente camerale reatino intende assumere un ruolo attivo nella promozione del comparto turistico sostenendo le imprese nello sforzo di rigenerazione e adattamento, al fine di recuperare competitività e stabilità.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che al momento della presentazione della domanda, possiedono i seguenti codici ateco o sottocategorie degli stessi: 55 – attività di alloggio, 56 – ristorazione, 77.21 – noleggio, 79- servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, 90- attività creative, artistiche e di intrattenimento, 93- attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.

Le risorse camerali stanziate sono pari a 30mila euro ed il contributo (voucher) per ogni singola azienda potrà raggiungere le 2mila euro, con un’entità massima di agevolazione fino al 70% delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili sono relative alle strategie di comunicazione, commercializzazione e promozione del turismo di prossimità (detto anche “undertourism”), e del turismo più in generale tra cui quello culturale ed enogastronomico nella provincia di Rieti.

A titolo esemplificativo potranno essere quindi finanziati: campagne promozionali a pagamento attraverso i social e/o canali crossmediali, la definizione dei messaggi di sicurezza da trasferire ai clienti attraverso la comunicazione, lo sviluppo di app, QR code e/o siti web per la gestione della clientela (delivery, CRM, pagamenti on line, ecc), l’adeguamento delle informazioni relative sui servizi offerti e sui regolamenti locali, la cartellonistica informativa e/o promozionale, le consulenze specialistiche sulle tematiche della comunicazione digitale e della commercializzazione, la gestione della consegna a domicilio, la consulenza per la realizzazione di pacchetti turistici ad hoc, la promozione della fruizione sostenibile del territorio promuovendo il turismo slow (in bici e a piedi), lo sviluppo della mobilità dolce (cammini, ciclovie, ippovie).

Possono essere rendicontate le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 30esimo giorno successivo alla data del provvedimento di concessione.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al contributo secondo le modalità indicate nel bando è il prossimo 15 luglio 2020 alle ore 21.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti oppure l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti ai seguenti riferimenti telefonici ed email: 0746/201364, azienda.rieti@ri.camcom.it



Ultimo aggiornamento: 16:48

