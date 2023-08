Sisma: Castelli, Trancassini e Rinaldi fanno il punto dei lavori ad Accumoli e Amatrice

RIETI - A pochi giorni dalla ricorrenza del 24 agosto il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli è tornato nelle località del reatino più colpite. Questa mattina Castelli ha incontrato l’amministrazione e la cittadinanza di Accumoli insieme all’onorevole Paolo Trancassini, all’assessore regionale alla Ricostruzione Manuela Rinaldi e al sub Commissario Fulvio Soccodato. Con loro anche il sindaco di Accumoli, Franca D’Angeli.

Il Commissario, dopo aver fatto il punto in Comune sull’avanzamento delle opere pubbliche e delle ordinanze speciali in deroga, ha incontrato la comunità accumolese nel centro aggregativo, in località Accupoli. Un confronto finalizzato ad aggiornare la popolazione e a raccogliere richieste e istanze. Successivamente Castelli e Rinaldi si sono spostati ad Amatrice, dove hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle criticità con il Sindaco Giorgio Cortellesi, in vista della partenza del grande cantiere del centro di Amatrice che partirà ad ottobre.

«La sofferenza della popolazione a sette anni dal sisma è grande e comprensibile - ha spiegato il Commissario Castelli a margine dell’incontro -. Come istituzioni dobbiamo garantire una presenza costante, fatta di ascolto e vicinanza per superare gli ostacoli che fino a oggi hanno impedito di avviare i principali cantieri in alcuni dei centri più colpiti dal sisma.

Insieme all’assessore Rinaldi e all’onorevole Trancassini, abbiamo impostato una nuova fase per la ricostruzione dei centri laziali, che si apre e proseguirà all’insegna della piena e fattiva collaborazione».

«La ricostruzione è una sfida prioritaria per la nostra Nazione. Grazie alla nuova filiera istituzionale tra il governo Meloni, la Regione Lazio e la struttura commissariale stiamo lavorando con massimo impegno per sostenere e velocizzare il percorso di rinascita e ricostruzione delle nostre aree interne. L’incontro di oggi è un altro segnale di ascolto, confronto e attenzione nei confronti della comunità di Accumoli che da troppi anni aspetta risposte» ha sottolineato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Lazio, onorevole Paolo Trancassini.

L'Assessore Rinaldi ha dichiarato che «ascolto, vicinanza e confronto sono le premesse necessarie per realizzare con efficacia le opere necessarie. Di tempo ne è stato perso fin troppo, ora è il momento di mettere a sistema e ottimizzare l'enorme mole di lavoro che dobbiamo mettere a terra. Un lavoro non semplice ma che ora, grazie alla compattezza della filiera istituzionale nel reatino è possibile realizzare in un clima coeso e di collaborazione».