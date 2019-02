L'EVENTO

RIETI - Tutto pronto per il “Terminillo Winter Treffen 2019”, manifestazione che si svolgerà sul Campo d’Altura del Monte Terminillo il 23 e 24 febbraio e presentata ieri mattina in Comune. Motociclisti provenienti da tutta Italia si raduneranno sulla montagna reatina grazie all’evento organizzato da “Palazzina Futuro” con il patrocinio del Comune di Rieti e la partecipazione dell’Associazione “6% che va in moto tutto l’anno”.I partecipanti soggiorneranno in tende tecniche nei due giorni della manifestazione, scoprendo un modo di fare campeggio decisamente diverso da quello sperimentato abitualmente. Il weekend in altura diventerà, quindi, un momento di forte aggregazione per tutti gli appassionati di moto che vorranno vivere un’esperienza diversa in un contesto di eccezionale bellezza naturalistica e di tradizioni locali.«La manifestazione si inserisce sulla scia di altre famose in tutto il mondo – ha dichiarato il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – ci permetterà di ospitare al Terminillo un gran numero di visitatori che, nella due giorni, attraverso varie attività organizzate dai promotori dell’evento, conosceranno il nostro territorio. Il sostegno ad appuntamenti come questo è uno degli obiettivi che stiamo perseguendo perché ci permette di far conoscere il territorio e, allo stesso tempo, di proiettarlo alla ribalta nazionale ed internazionale di specifici settori turistici che fungono anche da moltiplicatore della promozione delle nostre risorse. Per questo ringrazio gli organizzatori e confermo la disponibilità piena del Comune ad aiutare tutti coloro che intendono valorizzare il nostro territorio.Organizzato da “Palazzina Futuro” che ne gestirà lo svolgimento sotto il patrocinio del Comune di Rieti e con la partecipazione dell’Associazione “6% che va in moto tutto l’anno”, il Terminillo Winter Treffen 2019, vedrà un nutrito numero di motociclisti provenienti da tutta Italia, radunarsi per un’esperienza unica nel suo genere.I partecipanti, infatti, soggiorneranno in tende tecniche nei due giorni della manifestazione, scoprendo un modo di fare campeggio decisamente diverso da quello sperimentato abitualmente.Sabato 23 febbraio, i motociclisti si raduneranno nel Campo d’Altura del Monte Terminillo e saranno guidati nel montaggio delle tende termiche su neve per trascorrere la notte, nell’accensione del fuoco del campo con legname pezzato e saranno seguiti da personale specializzato con un corso base di sopravvivenza in ambiente innevato.Ai più volenterosi, verrà insegnato come realizzare un igloo creando blocchetti di ghiaccio e costruendo il riparo con tecniche strutturate ed affidabili.Il weekend in altura diventerà, quindi, un momento di forte aggregazione per tutti gli appassionati di moto che vorranno vivere un’esperienza diversa in un contesto di grande bellezza naturalistica e di tradizioni locali.Il progetto segue motoraduni internazionali molto famosi quali l’Elefantentreffen in Germania, il Pinguinos in Spagna, il complesso Kristal Rally in Norvegia, e l’Agnello Treffen svoltosi sul Passo del Chianale.Forte dell’esperienza maturata negli anni e dei numerosi iscritti, l’Associazione “6% che va in moto tutto l’anno” ha condiviso la scelta di questa manifestazione dedicata al mototurismo, sposando la ricchezza di un territorio ancora poco conosciuto e capace di regalare emozioni forti a chi avrà modo di viverlo nella sua bellezza ed in tutte le sue sfaccettature.Un insieme di attivitàdi gruppo da fare durante la giornata per cogliere il piacere di ogni attimo di questo weekend sperimentando nuove possibilità e cimentandosi con esperienze diverse di ogni genere, porterà tutti i partecipanti a vivere questi due giorni da protagonisti, mantenendo però forte il senso di unione che la montagna richiede.Montare le tende, accendere il fuoco, organizzare i pasti potendo acquistare e cuocere tagli di carne a scelta che verranno portati in loco da un selezionato fornitoredel territorio, cucinare specialità della tradizione, fare un’escursione in Quad, riunirsi la sera davanti ad un falò per guardare il cielo stellato che a quell’altezza sembra di poter toccare con un dito, saranno solo alcune delle emozioni che i partecipanti potranno vivere trasformando per un weekend la montagnadel Terminillo, in un piccolo villaggio animato dal piacere di un’esperienza da raccontare.