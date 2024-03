Sabato 16 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Tutto aperto, solo per mezza giornata: poi invece no, dietrofront, soltanto una pista in funzione ma stavolta fino a metà pomeriggio. La lenta agonia della neve al Terminillo finisce per produrre strane retromarce e improvvise accelerazioni da parte di Asm nella gestione degli impianti di risalita, in un avanti e indietro che ieri ha finito per disorientare anche gli stessi sciatori, confusi dal continuo rimbalzare di comunicazioni - fornite di giorno in giorno dalla municipalizzata - apparentemente in contraddizione tra loro.

Le comunicazioni. Nell’ordine, la prima decisione comunicata giovedì di chiudere sia la mezza pista Togo che le Carbonaie a partire dalle 13 di ieri era apparsa ormai logica, osservando il manto nevoso irrimediabilmente intaccato dalle temperature quasi primaverili. Fino a giovedì, l’obiettivo dichiarato dell’Asm era infatti quello di provare a trasportare - dopo la chiusura effettuata alle 13 di ieri - cumuli di neve nei punti più esposti al sole e, dunque, più danneggiati soprattutto delle Carbonaie, per la quale non è pensabile, in determinati tratti, dover rimuovere sci e snowboard al fine di proseguire a piedi, inforcandoli poi di nuovo non appena superata la sezione di pista priva di neve.

Giunti alla metà di ieri pomeriggio, tuttavia, lo spostamento della neve nei punti più critici attraverso l’utilizzo del mezzo battipista non era stato effettuato: il “gatto delle nevi” è stato infatti semplicemente spostato dalla sua posizione accanto alla biglietteria fino alla zona della pista Giusti, e lì è rimasto.

Lo scenario. Dunque, se nelle considerazioni della municipalizzata, lo stato delle Carbonaie, alle 13 di ieri, non consentiva più il passaggio degli sciatori, adesso, alla luce del mancato spostamento della neve, assume un senso compiuto la seconda comunicazione giunta ieri mattina da parte di Asm, nella quale la municipalizzata annunciava, per la giornata di oggi, la consueta apertura dalle 9 alle 16.30, ma soltanto a favore della mezza pista Togo, Carbonaie escluse.

Neve o non neve, però, le comunicazioni “tira e molla” di Asm hanno comunque finito per mandare in confusione più di uno sciatore: così, alla fine di questo convulso “avanti indrè”, a restare in piedi sono soltanto la notizia dell’apertura della sola mezza pista Togo in programma per oggi e il quesito se il Terminillo sugli sci ce la farà a vedere almeno la fine del weekend, domani, o se dovrà alzare bandiera bianca già oggi. D’altronde, mal comune, mezza Togo, ma un inverno più brutto di questo sarà difficile da replicare. Si spera.

Il bilancio. L’apertura della pista Togo per lo sci di discesa è avvenuta l’8 marzo, quindi lo stop nello scorso fine settimana per il maltempo. Poi la riapertura, seguita, giovedì, anche dalla pista Carbonaie, per una sola giornata. Per oggi si torna alla pista Togo..