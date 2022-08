Evento promozione salute della Asl Rieti sul Terminillo con l'iniziativa “Montagna sicura”

RIETI - La Asl di Rieti sale in quota, sul Monte Terminillo, per promuovere l’educazione sanitaria. L’evento proposto dal titolo “Montagna Sicura”, si svolgerà a Pian de’ Valli, nell’area antistante la chiesa di S. Francesco, domenica 7 agosto a partire dalle 11:00.

L’obiettivo dell’evento è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini al fine di fornire informazioni e raccomandazioni sui comportamenti corretti da tenere e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata in situazioni di pericolo per la salute.

Grazie ad un ambulatorio mobile, l’equipe sanitaria aziendale formata da personale medico ed infermieristico fornirà nozioni di primo soccorso, con simulazioni anche su manichini, in merito alle manovre di disostruzione delle vie aeree nelle diverse fasce di età, gestione di traumi da cadute, gestione di ferite, prevenzione e gestione colpi di calore, educazione alla salute e alla sicurezza in montagna.