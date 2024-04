Sporting Club La Foresta, in 60 a Napoli per lo stage annuale in una delle migliori scuole d'Italia

RIETI - Grande successo per l'annuale stage tennistico che si è svolto il 23-24 marzo a Napoli. Una consuetudine che ormai da anni rinforza la sinergia tra lo Sporting Club La Foresta di Rieti e l'Accademia Tennis Napoli.



Sono stati 60 i reatini a partire per Napoli di cui circa 25 gli atleti della società reatina - dalla scuola tennis fino all'agonismo - che hanno avuto un'occasione di confronto con atleti e maestri di una delle migliori scuole di tennis di tutta la penisola.



Grande soddisfazione per la famiglia lacoboni, pioniera del tennis nella nostra città, e che ogni anno contribuisce alla crescita del movimento tennistico nel nostro territorio, anche grazie agli ottimi risultati raggiunti dai propri tesserati a livello provinciale, regionale e nazionale. Una crescita dettata anche dal grande lavoro svolto, sia a livello giovanile che a livello agonistico e che si snoda durante tutto l'anno grazie ai numerosissimi corsi che si svolgono all'interno del circolo.

Lo stage del 23 e 24 marzo si è concentrato su tecnica, tattica ma anche lavoro mentale e fisico in campo. Un intenso lavoro di approfondimento per una due giorni che ha permesso agli atleti di migliorare le proprie skills in campo.



«Ormai non si può più parlare di stage ma di una bellissima ricorrenza in cui i nostri giocatori agonisti e non si ritrovano per allenarsi divertirsi ed impegnarsi in una scuola tennis che è tra le migliori d'Italia (seconda nel ranking delle scuole tennis) - hanno sottolineato i maestri Marco e Stefano lacoboni - Lo spirito è quello del confronto che può solo portare a buoni risultati. Ringraziamo l'Accademia Tennis Napoli per la disponibilità, professionalità e simpatia con le quali ci accolgono ogni anno. Stiamo lavorando per intensificare questa collaborazione in particolare per poter arrivare ad avere 2 appuntamenti annuali per i nostri tesserati».