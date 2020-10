Rieti, la Telpress Italia scende in campo al fianco dell'Alcli Giorgio e Silvia

RIETI - «Grazie! E' la parola più semplice e potente che la nostra associazione rivolge alla Telpress per questo gesto di generosità che apprezziamo molto, perché anche la comunicazione diventa un mezzo importante per la nostra missione – commenta Santina Proietti – Dobbiamo comunicare il valore della solidarietà e rimanere sempre al fianco dei malati, difendendo i loro diritti. Per condividere e trasmettere valori, attività e progetti di solidarietà sono necessarie conoscenze e mezzi nuovi nella comunicazione solidale che può e deve stimolare una maggiore sensibilizzazione nella comunità».



Partita nel mese di ottobre, la collaborazione Telpress-Alcli, prevede una rassegna stampa quotidiana personalizzata che consentirà ai consiglieri e ai soci di rimanere informati sul mondo della sanità e del terzo settore, acquisendo conoscenze ed informazioni specifiche che potranno aiutare sia i volontari che i malati.



«E' sempre positivo quando anche il mondo dell'impresa sceglie di fare azioni solidali – sottolinea il vice Presidente dell'Alcli Emilio Garofani – abbiamo già riscontrato tra gli imprenditori una grande sensibilità anche verso la campagna di prevenzione che stiamo facendo insieme all'Asl e alla Lilt e accogliamo con piacere il contributo che ci ha dato una storica azienda come la Telpress per essere più informati e consapevoli».

